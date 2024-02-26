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В Туле в Зареченском районе столкнулись три автобуса

В Туле в Зареченском районе столкнулись три автобуса

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.

ДТП случилось в районе Гарнизонного проезда утром 26 февраля. Столкнулись три автобуса. Фото и видео очевидцев с места происшествия попали в соцсети.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

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сегодня, в 09:25 +2
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Зареченский район

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