В Туле в Зареченском районе столкнулись три автобуса

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.

ДТП случилось в районе Гарнизонного проезда утром 26 февраля. Столкнулись три автобуса. Фото и видео очевидцев с места происшествия попали в соцсети.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.