В Туле в Зареченском районе столкнулись три автобуса

ДТП случилось в районе Гарнизонного проезда утром 26 февраля. Столкнулись три автобуса. Фото и видео очевидцев с места происшествия попали в соцсети.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте работают экипажи Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.
ДТП случилось в районе Гарнизонного проезда утром 26 февраля. Столкнулись три автобуса. Фото и видео очевидцев с места происшествия попали в соцсети.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram