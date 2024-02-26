Спортивный потенциал Тульской области презентовали на выставке-форуме «Россия»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 февраля на международной выставке-форуме «Россия» прошел день спорта. На стенде Тульской области провели мастер-классы по шахматам и велоспорту, интерактивы с призами от профессиональных клубов региона — «Тулицы», «Арсенала», АКМ и велокоманды Marathon-Tula.

Все желающие смогли познакомиться с историей тульского велоспорта, посетив фотозону «Тула–колыбель велоспорта на треке».

Стенд региона посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

В рамках пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» Минспорта России заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров презентовал всесезонный спортивный кластер с крытым футбольным манежем и открытым полем в микрорайоне Юго-Восточном города Тулы.

— В нашем регионе активно реализуется проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему создается современная спортивная инфраструктура. Так, за последние годы построено 2 футбольных манежа, 19 площадок ГТО и продолжается строительство спортивного комплекса с бассейном. Всё больше людей приобщается к здоровому образу жизни, — отметил Сергей Егоров.

Также в рамках программы Дня спорта состоялась презентация тульской паралимпийской велокоманды «Армада».

— В Тульской области поддерживают все виды спорта, с любовью относятся к велоспорту и паралимпийским дисциплинам. Отрадно, что одна из самых титулованных команд России будет представлять нашу область, мы верим, что каждый из вас будет продвигать спортивный престиж региона в России и далеко за ее пределами. Добивайтесь самых высоких результатов, мы верим в вас! — сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Большая часть команды «Армада» состоит из туляков. Алексей Дюмин оказывает большое внимание и поддержку развитию паралимпийского движения в Тульской области. И благодаря его решению команда будет представлять регион на крупнейших международных и всероссийских соревнованиях.

— Тула славится своими спортивными проектами и достижениями. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию велоспорта в регионе, за что ему огромное спасибо. Потому что велоспорт — это очень сложный, технологичный и дорогостоящий вид спорта. Мы, в свою очередь, будем стараться показывать результаты самого высокого уровня, — сказал член команды «Армада», трехкратный чемпион мира по паравелоспорту на треке Алексей Обыдёнов.