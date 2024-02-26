  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Спортивный потенциал Тульской области презентовали на выставке-форуме «Россия» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Спортивный потенциал Тульской области презентовали на выставке-форуме «Россия»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Спортивный потенциал Тульской области презентовали на выставке-форуме «Россия»

Стенд региона посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

25 февраля на международной выставке-форуме «Россия» прошел день спорта. На стенде Тульской области провели мастер-классы по шахматам и велоспорту, интерактивы с призами от профессиональных клубов региона — «Тулицы», «Арсенала», АКМ и велокоманды Marathon-Tula.

g34kmeb2kirxvyyykmirrglermr0pftl.jpeg

Все желающие смогли познакомиться с историей тульского велоспорта, посетив фотозону «Тула–колыбель велоспорта на треке».

av7bfbpwkt0ox5i3azgly3zqp6d6saw8.jpeg

Стенд региона посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

8wroqtgnbouqnrw27o8k2vs3faoxg0e8.jpeg

В рамках пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» Минспорта России заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров презентовал всесезонный спортивный кластер с крытым футбольным манежем и открытым полем в микрорайоне Юго-Восточном города Тулы.

— В нашем регионе активно реализуется проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему создается современная спортивная инфраструктура. Так, за последние годы построено 2 футбольных манежа, 19 площадок ГТО и продолжается строительство спортивного комплекса с бассейном. Всё больше людей приобщается к здоровому образу жизни, — отметил Сергей Егоров.

9bvkv4sjsl1bkzcah5mkf049jem7z2hd.jpeg

Также в рамках программы Дня спорта состоялась презентация тульской паралимпийской велокоманды «Армада».

— В Тульской области поддерживают все виды спорта, с любовью относятся к велоспорту и паралимпийским дисциплинам. Отрадно, что одна из самых титулованных команд России будет представлять нашу область, мы верим, что каждый из вас будет продвигать спортивный престиж региона в России и далеко за ее пределами. Добивайтесь самых высоких результатов, мы верим в вас! — сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

k71qrzjxwg4eu7925j0fla6chbx3quh5.jpeg

03ijon0ay6760w2xbgazu9apf23q3ff6.jpeg

Большая часть команды «Армада» состоит из туляков. Алексей Дюмин оказывает большое внимание и поддержку развитию паралимпийского движения в Тульской области. И благодаря его решению команда будет представлять регион на крупнейших международных и всероссийских соревнованиях.

— Тула славится своими спортивными проектами и достижениями. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию велоспорта в регионе, за что ему огромное спасибо. Потому что велоспорт — это очень сложный, технологичный и дорогостоящий вид спорта. Мы, в свою очередь, будем стараться показывать результаты самого высокого уровня, — сказал член команды «Армада», трехкратный чемпион мира по паравелоспорту на треке Алексей Обыдёнов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:38 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивный потенциалкоманда Армада
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине появится музей Родиона Щедрина
В Алексине появится музей Родиона Щедрина
В Туле в Зареченском районе столкнулись три автобуса
В Туле в Зареченском районе столкнулись три автобуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.