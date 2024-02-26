Гендиректора строительной компании в Туле обвинили в уклонении от уплаты налогов

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Тульской области расследует уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой строительной организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.



Так, в 2021 году гендиректор коммерческой организации, занимающейся строительством, уклонился от уплаты налогов НДС с организации путем включения в налоговые декларации ложных сведений на сумму свыше 26 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователем также установлена причастность обвиняемого к совершению 13 эпизодов неправомерным оборотам платежей.



Кроме того, с 2016 по 2023 год гендиректор совместно с двумя соучастниками подыскивали сторонних лиц. Их они фиктивно регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей. Обвиняемые открывали расчетные счета для подставных юридических лиц в банках, после чего за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа с целью использования их для обналичивания денежных средств.



В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам также предъявили обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела на имущество директора строительной компании наложен арест на сумму свыше 8 млн рублей.

— Следователи продолжают проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается, — отметили в СУ СКР по Тульской области.

В отношении девяти лиц, фиктивно зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и передававших фигурантам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, в следственном управлении СК России по Тульской области возбуждены и расследованы уголовные дела за изготовление поддельных карт. Они также предстанут перед судом.

Из собственных источников Myslo известно, что речь идет о руководителе компании ООО «Оптоффконстракшн».