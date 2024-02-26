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Токарь, фрезеровщик: названы вакансии в Туле с зарплатой до 340 тыс. рублей

Токарь, фрезеровщик: названы вакансии в Туле с зарплатой до 340 тыс. рублей

Подборку подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере производства и сервисного обслуживания за февраль стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10:

  1. Фрезеровщик — от 170 000 до 340 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92475277
  2. Токарь — от 160 000 до 320 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92501286 (вахтовый метод)
  3. Оператор-наладчик станков с ПУ — от 230 000 до 280 000 руб. на руки,https://tula.hh.ru/vacancy/92833400
  4. Оператор — наладчик станков с ЧПУ — от 210 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92900150
  5. Токарь-универсал — от 210 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93594195 (вахтовый метод)
  6. Технолог-программист — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87817027
  7. Биотехнолог — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92875724
  8. Технолог модифицированных крахмалов — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92971905
  9. Токарь-фрезеровщик — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93530805
  10. Шлифовщик по металлу — от 190 000 руб. на руки,https://tula.hh.ru/vacancy/92957800

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