Токарь, фрезеровщик: названы вакансии в Туле с зарплатой до 340 тыс. рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере производства и сервисного обслуживания за февраль стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10:
- Фрезеровщик — от 170 000 до 340 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92475277
- Токарь — от 160 000 до 320 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92501286 (вахтовый метод)
- Оператор-наладчик станков с ПУ — от 230 000 до 280 000 руб. на руки,https://tula.hh.ru/vacancy/92833400
- Оператор — наладчик станков с ЧПУ — от 210 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92900150
- Токарь-универсал — от 210 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93594195 (вахтовый метод)
- Технолог-программист — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87817027
- Биотехнолог — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92875724
- Технолог модифицированных крахмалов — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92971905
- Токарь-фрезеровщик — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93530805
- Шлифовщик по металлу — от 190 000 руб. на руки,https://tula.hh.ru/vacancy/92957800