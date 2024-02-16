В ДТП под Тулой погибли трое молодых мужчин: виновник аварии предстанет перед судом

В Чернском районе 53-летний житель Курской области обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что около 10 часов утра 1 декабря 2023 года в Чернском районе на 273-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля: LADA Granta, грузовики Scania и Great Wall Hover. Обвиняемый, находившийся за рулем Great Wall, не справился с управлением и столкнулся с LADA Granta. После этого легковушка влетела в Scania.

В результате аварии погибли 21-летний водитель Лады и его 21-летний и 24-летний пассажиры.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.