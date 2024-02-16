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Жители ЦФО в три раза чаще стали брать автокредиты
Изображение от prostooleh на Freepik.

Жители ЦФО в три раза чаще стали брать автокредиты

Лидером по объему выдач стала Воронежская область.

В январе жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили в банке почти 2,5 тысячи кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 2,8 млрд рублей. Результат более чем в 3 раза по количеству и объему превысил итоги первого месяца прошлого года. Такова статистика банка ВТБ.

Среди регионов федерального округа (без учета Москвы и Московской области) лидером по объему выдач стала Воронежская область — здесь заемщики получили на покупку транспорта 529 млн рублей. На втором месте — Тульская область (350 млн рублей). Топ-3 замыкает Белгородская область (247 млн).

Средняя сумма одного автокредита, выданного жителям ЦФО банком в январе текущего года, составила 1,1 млн рублей.

Это на 9% ниже, чем в декабре 2023 года, но на 10% превышает показатель января 2023 года.

Большой интерес заемщиков по-прежнему вызывают автомобили с пробегом. При выборе нового авто выбор чаще всего делается в пользу китайских брендов и отечественного автопрома.

По оценкам аналитиков ВТБ, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти. Рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.

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