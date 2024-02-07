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Владимир Путин выступит с посланием к парламенту
Фото Дмитрия Дзюбина

Владимир Путин выступит с посланием к парламенту

Ожидается, что Президент затронет цели СВО, суверенитет, социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Оглашение послания Президента Федеральному собранию планируется между 23 февраля и 8 марта. Об этом изданию «Ъ» сообщили несколько источников.

Итоговое содержание документа неизвестно. В него, по словам источников, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Президент ранее затрагивал в своих выступлениях: цели России в специальной военной операции, суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Точная дата неизвестна. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, подтвердил, что подготовка послания ведется. 

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сегодня, в 13:00 −7
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