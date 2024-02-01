В Тульской области накрыли цех по производству ядовитой стеклоомывайки

Фото и видео - прокуратура Московской области.

В Подмосковье расследуют уголовное дело по факту производства стеклоомывающей жидкости, в состав которой входили ядовитые вещества. В рамках расследования выяснилось, что в одном из автосервисов города Чехова продали канистру стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол. Улики привели правоохранителей в Тульскую область.

В одном из поселков Большой Тулы в складском помещении был обнаружен цех по производству и хранению ядовитой стеклоомывающей жидкости в промышленных масштабах.

По требованию заместителя Чеховского городского прокурора дознавателем выделено и возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, уголовное дело передано по подследственности, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причастные к преступлению лица.

Ход и результаты расследования контролируются Чеховской городской прокуратурой.