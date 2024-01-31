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Заведующую детским садом в Кимовске обвиняют в хищении более 480 тыс. рублей
Фото Алексея Пирязева

Заведующую детским садом в Кимовске обвиняют в хищении более 480 тыс. рублей

Она вводила воспитателей в заблуждение, заставляя каждый месяц отдавать часть премий.

В производстве кимовского райсуда находится уголовное дело заведующей местным детсадом. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. 

Установлено, что с октября 2020 года по апрель 2023 года она каждый месяц издавала приказы, в которых премировала четырех воспитателей за дополнительные часы работы. Затем заведующая просила их передавать ей часть этих выплат. Своих подчиненных женщина заверяла: средства идут на содержание детского сада. Выполняя незаконные требования, работники передали ей более 357 тыс. рублей. Вопреки обещаниям, эти деньги она потратила на личные нужды.
 
Также подсудимая брала дополнительно полставки за работу воспитателем, при этом не выполняя предписанные обязанности. Используя служебное положение, свой график она «‎подбивала» под подчиненных. Таким образом, подсудимая присвоила себе более 125 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе райсуда, подчиненные воспитатели стали потерпевшими по данному делу. 

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сегодня, в 12:12 0
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