  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В городской администрации уточнили информацию о «новых» парковках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В городской администрации уточнили информацию о «новых» парковках

В городской администрации уточнили информацию о «новых» парковках

Спойлер: парковки старые, изменится лишь документация.

Сегодня, 31 января, мы писали про два новых парковочных пространства, которые появятся в Туле — около драмтеатра и на улице Демонстрации. Постановления были подписаны Ильей Беспаловым 30 января. Однако в городской администрации отметили, что вышеуказанные парковки существуют давно и постановления касаются лишь документации.

— Решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид подготовлены на основании заявлений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области. Изменение вида разрешённого использования земельных участков обусловлено необходимостью приведения их в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, — рассказали Myslo в Управлении градостроительства и архитектуры.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:18 0
Другие статьи по темам
Прочее
документацияадминистрация городаТулапарковкиразъяснения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Безработный мужчина обокрал магазин цифровой техники в Новомосковске
Безработный мужчина обокрал магазин цифровой техники в Новомосковске
Заведующую детским садом в Кимовске обвиняют в хищении более 480 тыс. рублей
Заведующую детским садом в Кимовске обвиняют в хищении более 480 тыс. рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.