В городской администрации уточнили информацию о «новых» парковках

Сегодня, 31 января, мы писали про два новых парковочных пространства, которые появятся в Туле — около драмтеатра и на улице Демонстрации. Постановления были подписаны Ильей Беспаловым 30 января. Однако в городской администрации отметили, что вышеуказанные парковки существуют давно и постановления касаются лишь документации.

— Решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид подготовлены на основании заявлений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области. Изменение вида разрешённого использования земельных участков обусловлено необходимостью приведения их в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, — рассказали Myslo в Управлении градостроительства и архитектуры.