На ул. Скуратовской скорая попала в ДТП

31 января в Туле на ул. Скуратовской столкнулись Hyundai и автомобиль скорой помощи. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.
По предварительным данным, никто не пострадал.
31 января в Туле на ул. Скуратовской столкнулись Hyundai и автомобиль скорой помощи. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.
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