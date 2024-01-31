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На ул. Скуратовской скорая попала в ДТП
Фото очевидца.

На ул. Скуратовской скорая попала в ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал.

31 января в Туле на ул. Скуратовской столкнулись Hyundai и автомобиль скорой помощи. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

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