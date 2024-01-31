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Дом культуры железнодорожников в Новомосковске проверили на антитеррористическую защищенность

Дом культуры железнодорожников в Новомосковске проверили на антитеррористическую защищенность

Зам. директора по административно-хозяйственной части заплатит штраф по итогам проверки.

5 января сотрудники Росгвардии и новомосковской прокуратуры провели проверку МБУК «Дом культуры железнодорожников» на предмет антитеррористической защищенности объекта культуры. 

В ходе мероприятия выявлены следующие нарушения:

  • отсутствие системы экстренного оповещения посетителей и сотрудников дома культуры о возникновении чрезвычайной ситуации,
  • отсутствие наглядных пособий и стоек с информацией о порядке действий посетителей и сотрудников при поступлении информации о совершении террористических действий. 

Данные обстоятельства являются нарушением требований Постановления Правительства РФ № 176 от 01.02.2017 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов». 

Мировой судья участка № 31 за данные нарушения оштрафовал должностное лицо ДК — зам. директора по административно-хозяйственной части. Размер штрафа 30 000 рублей. 

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