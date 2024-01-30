  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Начальницу почтового пункта в Одоеве оштрафовали на 110 тысяч рублей за хищение - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Начальницу почтового пункта в Одоеве оштрафовали на 110 тысяч рублей за хищение

Начальницу почтового пункта в Одоеве оштрафовали на 110 тысяч рублей за хищение

Женщина присвоила себе деньги, предназначенные на оплату трех посылок.

Одоевский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи «Поречье». Ее обвинили в хищении чужого имущества с использованием должностного положения. 

Так, с 29 ноября 2019 года по 14 марта 2020 года она присвоила вверенные ей денежные средства в размере 6325,24 рубля. Деньги поступили от трех граждан за доставку и вручение посылок наложенным платежом. Она выдала им посылки, но не выдала кассовые чеки и не провела по кассе ОПС Поречье операцию по приему денежных средств. Таким образом, начальник отделения причинила материальный ущерб «Почте России».

— В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления не признала. Дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области. 

Суд признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде штрафа в 110 тыс. рублей с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в течение года. 
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 16:28 0
Другие статьи по темам
Событие
Почта Россиихищение имущества
Место
Одоевский районный судобъединенная пресс-служба судебной системы и УСД в Тульской области
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по рисованию комиксов
Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по рисованию комиксов
Три лыжника заблудились в лесу: тульские спасатели провели масштабную тренировку
Три лыжника заблудились в лесу: тульские спасатели провели масштабную тренировку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.