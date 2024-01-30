Начальницу почтового пункта в Одоеве оштрафовали на 110 тысяч рублей за хищение

Одоевский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи «Поречье». Ее обвинили в хищении чужого имущества с использованием должностного положения.

Так, с 29 ноября 2019 года по 14 марта 2020 года она присвоила вверенные ей денежные средства в размере 6325,24 рубля. Деньги поступили от трех граждан за доставку и вручение посылок наложенным платежом. Она выдала им посылки, но не выдала кассовые чеки и не провела по кассе ОПС Поречье операцию по приему денежных средств. Таким образом, начальник отделения причинила материальный ущерб «Почте России».

— В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления не признала. Дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области.

Суд признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде штрафа в 110 тыс. рублей с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в течение года.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.