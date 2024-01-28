Премия кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл»: среди награжденных есть и туляки

Фото предоставлены дирекцией маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия».

В номинации «Лучший игровой фильм» победила картина режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь». Это история двух новичков, которые отправляются в свой первый рейс на рыболовном судне «Снегирь» в компании хмурых моряков. В ролях Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк и др.

Продюсером картины стал туляк Сергей Сельянов:

— Этот фильм получился не про кого-то, а про нас — граждан огромной страны, которые могут быть и такие, и сякие. И, мне кажется, успех картины связан с тем, что в этом высказывании мы видим себя, свой народ. Ну и, конечно, с режиссером Борисом Хлебниковым. Хлебников — стержень. И не только нашего фильма, но и в какой степени всего нашего кинематографа.

Фильм также удостоился наград в номинациях: «Лучший монтаж фильма» — Иван Лебедев, «Лучшая работа звукорежиссера» — Максим Беловолов, «Лучшие визуальные эффекты» — «ALGOUS studio».



В номинации «Лучшая режиссерская работа» победителем стал режиссер, сценарист и продюсер, лауреат Государственной премии России — Сергей Урсуляк, фильм «Праведник».

Сергей Урсуляк:

— Я благодарен всем, кто делал со мной эту картину. Спасибо всем, кто рад за меня!

Напомним, в картине «Праведник» снялись туляки: народная артистка России Наталья Савченко и актер Тульского театра драмы Николай Бутенин.



Фильм также получил награды в номинациях: «Лучшая мужская роль в кино» — Александр Яценко, «Лучшая операторская работа» — Михаил Милашин.

«Лучшая мужская роль второго плана» — Евгений Ткачук:

- Я хочу сказать: спасибо за ваше терпение, за вашу веру и за вашу любовь! И низкий поклон со словами благодарности за свою жизнь моей супруге — спасибо огромное за то, что веришь!.

