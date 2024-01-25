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Жительница Тульской области решила сменить тарифный план и лишилась крупной суммы

Жительница Тульской области решила сменить тарифный план и лишилась крупной суммы

Мошенника ищут полицейские.

В Дубенском районе сотрудники полиции ищут подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина заявила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Мужчина предложил сменить ей тарифный план и «увел» со счета доверчивой гражданки 252 000 рублей. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась к стражам порядка.

Полиция Тульской области в очередной раз предупреждает: при поступлении звонков от неизвестных, которые представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, и сообщают, что с вашей карты произошло несанкционированное списание денег, средства находятся в опасности, либо третьи лица, используя ваши персональные данные, оформили или пытаются оформить кредит — ни в коем случае не предпринимайте никаких действий. В случае возникновения сомнений необходимо перезвонить в организацию, откуда якобы поступил звонок, и уточнить необходимую информацию, а лучше — обратиться в банк лично.

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