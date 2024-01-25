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Студенты хранят на сберегательных и инвестиционных счетах в среднем больше 100 тысяч рублей
Фото: freepik.com

Студенты хранят на сберегательных и инвестиционных счетах в среднем больше 100 тысяч рублей

Ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, ВТБ проанализировал финансовую активность молодых клиентов по итогам 2023 года.

Для оплаты каждый второй из них использует платежный стикер. На сберегательных счетах они в среднем хранят 118 тысяч рублей, на инвестиционных — 108 тысяч. Растет и кредитная активность студентов — средний чек ипотечного кредита у них составляет 4,8 млн рублей, автокредитов — 1 млн.

Сегодня в банке обслуживается около 2 млн клиентов в возрасте от 18 до 23 лет, из которых 1,6 млн являются пользователями онлайн-банка — это каждый десятый активный клиент мобильного банка. Более 300 тыс. студентов открыли в банке вклады и/или накопительные счета, причем последний инструмент сбережений выбирают более 90% молодых клиентов банка. Средняя сумма сбережений по итогам 2023 года составила 118 тыс. рублей и выросла на 10 тысяч к 2022 году.

Среди молодежи растет интерес к инвестициям. Инвесторы в возрасте от 18 до 23 лет составляют 8% от общего числа клиентов брокера банка. Средний объем активов в их портфелях в прошлом году достиг 108 тыс. рублей. По итогам 2023 года наиболее популярным активом стали акции, что говорит о желании молодых инвесторов получать высокий доход, несмотря на потенциальные риски. На втором месте по востребованности — облигации, замкнула топ-3 валюта.

На долю молодых клиентов в структуре выдач банка по итогам 2023 года пришлось 4% от общего количества заемщиков, оформивших ипотеку и кредиты наличными, и около 8% — автокредиты. В среднем на покупку машин такие клиенты брали 1 млн рублей, примерно каждый шестой из них приобрел новое авто. Средний чек по ипотечному кредиту составил около 4,8 млн рублей.

Каждый второй клиент в студенческом возрасте пользуются дебетовой картой или платежным стикером, 10% — Pay-сервисам, большинство предпочитают платежную систему Mir Pay.

Молодой клиент преимущественно тратит средства в продуктовых супермаркетах — на них приходится 53% всех транзакций. Рестораны и кафе посещает лишь каждый шестой студент (15,4% от общего объема платежей). В этой категории лидерами стали университетские столовые, сеть фастфудов, причем столовые существенно опережают сетевые рестораны. 10% в бюджете занимают расходы на транспорт, на развлечения остается лишь 8%.

Структура поступлений на карту состоит в основном из двух источников: 59% приходится на стипендии, 17% — на переводы, в том числе через СБП. Средняя сумма начислений на карту — от 1 до 5 тыс. руб. (46%), еще 30% приходится на сумму менее 1 тыс. руб. На зачисление сумм в диапазоне от 5 до 50 тыс. рублей приходится не более 15%.

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