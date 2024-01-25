Продажи автомобилей с пробегом выросли в полтора раза

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При этом доля б/у автомобилей и техники в общем портфеле автолизинга снизилась с 8,8% до 7,3% за счет роста лизинга новых автомобилей почти на 80% по сравнению с 2022 годом, как следует из данных ВТБ Лизинг.

Ключевыми клиентами лизинга автомобилей с пробегом стали представители малого и среднего бизнеса из сфер логистики, производства и торговли. Чаще всего клиенты компании приобретали грузовую технику (доля — 60,5%), легковые автомобили (28%) и легкий коммерческий транспорт (8%).

«В прошлом году лизинг автомобилей с пробегом вырос во всех сегментах, особенно заметно — в лёгком коммерческом транспорте на 92% и в грузовом — на 78%. Почти на треть увеличились продажи б/у автобусов и на четверть — спецтехники. В 2024 году мы ожидаем положительную динамику продаж как новых автомобилей, так и с пробегом. При этом по итогам года, по нашим прогнозам, доля новых машин в компании составит более 90%. Это связано с тем, что на российском рынке появляется всё больше новых автомобилей различных марок и классов, подходящих для любых запросов бизнеса. Поэтому положительная динамика доли продаж авто с пробегом в лизинг, которую мы наблюдали в 2022 году после ухода с рынка многих брендов, будет снижаться», — прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

В грузовом сегменте лидерами продаж стали КамАЗ, Mercedes-Benz и Volvo. На эти бренды пришлось около 30% реализованных ВТБ Лизинг грузовых автомобилей с пробегом. Продажи КамАЗ в штуках выросли на 37%, Mercedes-Benz — на 80%, а продажи Volvo снизились на 10%. Средний возраст б/у автомобилей, профинансированных компанией в лизинг по итогам 2023 года — 4 года.

В сегменте легкого коммерческого транспорта лидерами продаж стали ГАЗ, Ford, и Lada, на которые пришлось более 76% реализованных компанией LCV автомобилей с пробегом. При этом продажи Lada в штуках выросли почти в три раза, и марка заняла самую большую долю среди других брендов — более 42%. Средний возраст профинансированных компанией LCV автомобилей в лизинг составил 3 года.

В легковом сегменте лидерами продаж стали BMW, Mercedes-Benz и Toyota, на которые пришлось более 40% реализованных ВТБ Лизинг легковых автомобилей с пробегом. При этом продажи BMW и Toyota в штуках выросли на 9% и 44% соответственно, а продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz снизились на 11%. Средний возраст профинансированных в лизинг легковых автомобилей — 3 года.