Туляк за деньги пытался поджечь квартиру в Ленинградской области

Сотрудниками полиции Всеволожского района Ленинградской области возбуждены и расследуются два уголовных дела о попытке поджога одной и той же квартиры в доме № 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино.

Первое покушение на уничтожение имущества произошло 6 января. Тогда неизвестный принёс к входной двери жилища три автомобильные покрышки, поджёг их и скрылся.

По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан 37-летий ранее судимый уроженец Курска.

Вечером 22 января этого года в полицию Всеволожского района снова поступило сообщение о том, что неизвестный пытался поджечь квартиру по вышеуказанному адресу. При этом способ совершения преступления был аналогичным: злоумышленник положил у двери покрышки и поджёг их. Однако горючая жидкость не воспламенилась.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали 37-летнего жителя Тульской области и доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что заказ на поджог ему поступил по телефону. За его исполнение ему предложили 5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и задержанию заказчика преступления.