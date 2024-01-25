  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк за деньги пытался поджечь квартиру в Ленинградской области - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк за деньги пытался поджечь квартиру в Ленинградской области

Туляк за деньги пытался поджечь квартиру в Ленинградской области

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции Всеволожского района Ленинградской области возбуждены и расследуются два уголовных дела о попытке поджога одной и той же квартиры в доме № 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино.

Первое покушение на уничтожение имущества произошло 6 января. Тогда неизвестный принёс к входной двери жилища три автомобильные покрышки, поджёг их и скрылся.

По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан 37-летий ранее судимый уроженец Курска.

Вечером 22 января этого года в полицию Всеволожского района снова поступило сообщение о том, что неизвестный пытался поджечь квартиру по вышеуказанному адресу. При этом способ совершения преступления был аналогичным: злоумышленник положил у двери покрышки и поджёг их. Однако горючая жидкость не воспламенилась.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали 37-летнего жителя Тульской области и доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что заказ на поджог ему поступил по телефону. За его исполнение ему предложили 5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и задержанию заказчика преступления.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:47 +1
Другие статьи по темам
Прочее
дежурная частьТульская областьподжогЛенинградская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За попадание в вытрезвитель тульский депутат предложил брать деньги
За попадание в вытрезвитель тульский депутат предложил брать деньги
Собираем историю тульских свадеб: пришли свадебное фото с историей и получи приз!
Собираем историю тульских свадеб: пришли свадебное фото с историей и получи приз!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.