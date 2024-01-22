  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель «не признал» встречные трамвайные пути и сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель «не признал» встречные трамвайные пути и сплошную

В Туле водитель «не признал» встречные трамвайные пути и сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Оружейной и ул. Ф. Энгельса в Туле. На них видно, как водитель Chevrolet Niva дважды нарушил Правила дорожного движения.

«Здравствуйте. Дата и время актуальны. Один и тот же „товарищ“, видимо, ну очень сильно спешил. Первый ролик снят около дома № 5 по ул. Оружейной — совершил обгон по встречным трамвайным путям. Второй ролик снят около дома № 149 по ул. Фридриха Энгельса — совершил обгон с пересечением сплошной линии разметки», — сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Тульский автолюбитель не уважает жильцов своего дома
Дежурная часть
Тульский автолюбитель не уважает жильцов своего дома
вчера, в 19:04, 44 4661 4
В Туле водитель не захотел ждать стрелку для поворота налево
Дежурная часть
В Туле водитель не захотел ждать стрелку для поворота налево
вчера, в 13:14, 16 2114 -3
В Туле ездят и поперёк дороги
Дежурная часть
В Туле ездят и поперёк дороги
20 января, в 19:17, 22 3386 5
В Туле водитель решил объехать по встречке дыры после фрезерования асфальта
Дежурная часть
В Туле водитель решил объехать по встречке дыры после фрезерования асфальта
20 января, в 14:02, 83 3498 -25
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:02 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских супермаркетах нашли молочку с поддельными сертификатами соответствия
В тульских супермаркетах нашли молочку с поддельными сертификатами соответствия
В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом: в районах частично закрыли детские сады и школы
В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом: в районах частично закрыли детские сады и школы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.