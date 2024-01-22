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В тульских супермаркетах нашли молочку с поддельными сертификатами соответствия
Фото: ru.freepik.com

В тульских супермаркетах нашли молочку с поддельными сертификатами соответствия

Специалисты Роспотребнадзора проверили продукцию в «Пятерочке» и «Светофоре».

В декабре 2023 года санитарные врачи проверили молочную продукцию на соответствие сертификатам в тульских супермаркетах. 

Товары с жирами немолочного происхождения специалисты Роспотребнадзора обнаружили в сети магазинов «Светофор» и «Пятерочка». Продукция не соответствовала жирно-кислотному составу. Фальсификат нашли в сливочном масле брянских и ставропольских производителей, пермской сметане 20% жирности производства ИП Костюкович, а также твороге 9% ТМ «Барская кухня».

— По указанным фактам нарушений в отношении юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. Изъято из оборота 27 партий (150 кг) молочных продуктов, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Приостановлено действие двух деклараций о соответствии. Изготовителям направлены информационные письма о принятии мер в соответствии с законодательством.

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