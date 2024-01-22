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В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом: в районах частично закрыли детские сады и школы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом: в районах частично закрыли детские сады и школы

Санитарные врачи рассказали о том, как изменилась статистика за последнюю неделю.

В области наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, на прошедшей неделе по области зарегистрировано 6036 случаев ОРВИ и гриппа. Эта статистика выше уровня заболеваемости предыдущей календарной недели на 10%. Однако среди взрослого населения области случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировали на 43% больше.

Заболели гриппом 104 туляка, у всех них вирус типа А. Все заболевшие не были привиты.

— В области организован мониторинг за закрытием детских образовательных учреждений по причине высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных и общеобразовательных организациях Тулы, Донского, Новомосковска, Алексина, Ефремова, а также в Веневском, Кимовском, Щекинском и Плавском районах, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. 

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