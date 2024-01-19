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Нужна помощь добровольцев: в Туле пропал 81-летний Вячеслав Жидков

Нужна помощь добровольцев: в Туле пропал 81-летний Вячеслав Жидков

Дедушка ушёл из дома 19 января. Он не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит туляков помочь найти 81-летнего Вячеслава Григорьевича Жидкова, о местонахождении которого ничего не известно с 19 января. Пенсионер не ориентируется в пространстве и мог потерять память.

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Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысинами, глаза зелёные. Особые приметы: родинка на правой щеке. Одежда: чёрная кожаная куртка, серая рубашка, тёмно-серые джинсы, чёрные ботинки, чёрная кепка.

Если вы видели пропавшего или хотите помочь в поисках – звоните 8(800)700-54-52 или 112.

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