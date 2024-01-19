Тулячка отсудила у Wildberries 92 тысячи рублей за бракованный iPhone

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В Туле рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителей по иску местной жительницы к ООО «Вайлдберриз». Летом 2022 года женщина купила на маркетплейсе iPhone 11 за 43992 рубля.

Позже выяснилось, что гаджет бракованный. Представители маркетплейса предложили покупательнице сдать телефон в пункт выдачи товаров и вернуть всю сумму, но денег женщина так и не дождалась.

В ходе судебного разбирательства ответчик вернул ей полную стоимость смартфона. Несмотря на это, суд взыскал с ООО «Вайлдберриз» неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на оплату юридических услуг, а всего 91990 рублей.