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«Чудо, что остался жив и не стал овощем»: выброшенная с балкона бутылка пробила голову туляку

«Чудо, что остался жив и не стал овощем»: выброшенная с балкона бутылка пробила голову туляку

Мужчине удалили часть черепа и вставили титановую пластину.

Инцидент произошел 13 января около дома № 142 по проспекту Ленина: мужчина выгружал из автомобиля стиральную машину:

— С верхних этажей мне на голову была сброшена бутылка. Далее - скорая помощь, операционный стол, реанимационное отделение. В последующем - пластическая операция по установлении титановой пластины. Ищу очевидцев, свидетелей. Может, кто-нибудь мог увидеть с какого этажа этот нелюдь совершил сей необъяснимый поступок. Чудо, что я остался жив и не стал «овощем», — написал Дмитрий на своей странице в соцсети.

В настоящее время мужчина продолжает лечение в больнице. Заявление в полицию написано — сотрудники проводят проверку. 

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