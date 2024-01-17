«Чудо, что остался жив и не стал овощем»: выброшенная с балкона бутылка пробила голову туляку

Инцидент произошел 13 января около дома № 142 по проспекту Ленина: мужчина выгружал из автомобиля стиральную машину:

— С верхних этажей мне на голову была сброшена бутылка. Далее - скорая помощь, операционный стол, реанимационное отделение. В последующем - пластическая операция по установлении титановой пластины. Ищу очевидцев, свидетелей. Может, кто-нибудь мог увидеть с какого этажа этот нелюдь совершил сей необъяснимый поступок. Чудо, что я остался жив и не стал «овощем», — написал Дмитрий на своей странице в соцсети.

В настоящее время мужчина продолжает лечение в больнице. Заявление в полицию написано — сотрудники проводят проверку.