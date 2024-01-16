Тулячка ищет свидетелей страшной аварии, в которой погибла ее мама

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo с просьбой о помощи обратилась жительница Тулы Евгения Попова. Ее родители попали в страшное ДТП в прошлом году.

Авария произошла 6 мая в районе дома № 62 по ул. Кутузова. Предварительно, водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с такси Renault Logan.

Именно в «Логане» на пассажирских сиденьях ехали родители Евгении Поповой. Они возвращались домой из кафе вместе со своей знакомой.

— Через полтора месяца моя мама умерла в больнице от полученных травм, папа долго лечился. Их знакомая, которая была в машине, не поправилась до сих пор: ее лицо обезображено от травм. Судебный процесс начался только в январе, поскольку очень долго проходили судмедэкспертизу.

Как полагает потерпевшая сторона, водитель «Лачетти» был в состоянии алкогольного опьянения.

Следующее заседание суда назначено на 18 января. На нем должны выслушать свидетелей — двух молодых парней. Евгения Попова предполагает, что на них оказывается давление. Ей известно, что свидетели получают звонки с предупреждениями о том, «поход на заседание может закончиться для них плохо».

Евгения Попова уверена, что виновник аварии хотел скрыться с места ДТП.

— Пока неравнодушные люди помогали доставать пострадавших пассажиров из автомобиля, он отказался от медосвидетельствования и пытался уйти. В один момент очевидцы заметили, что его нет на месте. Оглянулись, а он уже через дорогу перешел и пытался убежать во дворы. Люди побежали за ним, поймали его. Приехали сотрудники ДПС, которые доставили мужчину в больницу. Там у него взяли кровь, и анализ подтвердил наличие алкоголя.

Девушка разыскивает людей, которые видели, как обвиняемый пытался скрыться с места ДТП. Если данный факт докажут, виновника аварии ждет более суровое наказание.

Если вы стали свидетелем аварии, то можете обратиться к Евгении по телефону +7 910 943-79-95.