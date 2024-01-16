Фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне»: как это было

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В ДК «Ясная Поляна» в четвертый раз прошел детский фестиваль искусств. Его участниками стали более 200 юных артистов из Тулы, Ясной Поляны, Щекино и Москвы.

Фестиваль впервые состоялся в 2020 году. Его идейные вдохновители, художественный руководитель Дома культуры Наталья Михно и худрук столичного театра «Отражение» Ольга Матвеева, поставили перед собой задачу создать масштабную площадку для взаимодействия творческой молодежи, юных зрителей и взрослого поколения.

— Мы, взрослые, часто куда-то бежим, не замечая детей, не слыша их, не умея с ними разговаривать. Здесь мы пытаемся наладить это общение, причем не только между разными поколениями. Фестиваль учит детей слушать и слышать друг друга, восхищаться друг другом», — рассказывает руководитель фестиваля Наталья Михно.

Участников и зрителей ждали три дня театрального праздника. Программа включала 13 представлений от пяти творческих коллективов, музыкальные выступления и традиционный для фестиваля конкурс художественного слова «Круг чтения».

Театральную программу открывали и закрывали выступления яснополянского театра танца «Элегия» (художественный руководитель — Наталья Михно).

В первый день артисты показали литературно-пластическое размышление «Рецепт счастья». В пластике и движениях ребята воплотили размышление о том, что такое счастье. Композиция была вдохновлена рассказами современных авторов «Счастье. Двадцать семь неожиданных признаний».

В завершающий день фестиваля зрители увидели новинку сезона — музыкальную историю «Волшебники страниц» по мотивам рассказов Татьяны Береговской.

Яснополянский театр «Бенефис» под руководством режиссера Тульского театра драмы Анны Терешиной показал три постановки. Спектакль для малышей «Гав и чик-чирик» и новогодняя феерия «Когда выбросят елку» были созданы по пьесам тульского драматурга Рагима Мусаева, а постановка «Из любви к искусству» основана на одноименном произведении О. Генри.

Новички «Зимних встреч», тульская театр-студия «Этюд», закрывала первый день фестиваля. Артисты представили литературно-пластическую композицию «Про рок», вдохновенную творчеством групп «Наутилус Помпилиус», «Алиса» и «Кино».

— Здесь удивительная публика и очень уютная сцена. Когда нас пригласили принять участие в фестивале «Зимние встречи», мы не раздумывая согласились. Я спросила у ребят: «Что будем показывать?» Дети захотели сыграть «Рок»», — рассказывает художественный руководитель театра «Этюд» Ирина Невицкая.

Учебная театр-студия «Маски», участвовавшая в фестивале во второй раз, начала свою фестивальную программу с премьеры — волшебной сказки «Там, где живет венгерская фея».

Спектакль погрузил зрителей в сказочную атмосферу, где нашлось место и вере в чудо, и трагедиям, и сложному моральному выбору. Во второй день фестиваля юные артисты показали отрывок из спектакля «Мама», посвященного нелегкой женской судьбе, и театральную фантазию по мотивам повести Анатолия Алексина «Тайна старой дачи».

Постоянный участник фестиваля, московский театр «Отражение» (художественный руководитель — Ольга Матвеева), привез в Ясную Поляну три спектакля: «Алешкины мысли» по стихам Роберта Рождественского, «Фантазеры» по рассказам Николая Носова и «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Также во второй день фестиваля артисты устроили читку рассказов Александра Блинова и Михаила Зощенко.

— В этом году, помимо ребят, которые ездят в Ясную Поляну с самого первого года, мы привезли совершенно новую группу. Для юных актеров полезно выходить на новую сцену, перед новой публикой — тем более, когда часть этой публики — твои коллеги, с которыми можно потом обсудить постановку, — рассказывает Ольга Матвеева.

Кроме того, свои работы на фестивале представили художественная студия «Голос» (Ясная Поляна), студия эстрадного вокала «Счастливый день» (Щекино) и студенты Тульского областного колледжа культуры и искусств.

Во второй день фестиваля были запланированы мастер-классы для юных артистов. Педагог по сценическому движению Школы-студии МХАТ и Театрального института имени Бориса Щукина Батраз Засеев провел занятие по сценическому бою и трюкам, на котором ребята учились лучше понимать свое тело и владеть им. Это уже второй подобный мастер-класс для участников фестиваля.

Руководитель Московского детского театра эстрады Евгений Астафуров представил занятие «Секреты мастерства», состоявшее из вокальных упражнений. Самые юные участники отправились на занятие по актерскому мастерству от Ирины Невицкой и мастер-класс по созданию новогодней игрушки от Марии Надоровой.

В рамках «Зимних встреч» в четвертый раз состоялся конкурс художественного слова «Круг чтения». В нем приняли участие 60 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из Москвы и Московской области, Тулы, Богородицка, Болохово, Плавска, Щекино, Ясной Поляны и Ясногорска. Конкурсанты прочли отрывки из произведений Льва Толстого и авторов круга его чтения.

Конкурс открыло выступление самой юной участницы, четырехлетней Ксении Мигуновой, которая родилась в первый год существования фестиваля. Вместе с родителями и братьями — актерами театра «Отражение» — она приезжает в Ясную Поляну каждый год. Юная артистка прочла стихотворение «Колокольчики мои…» Алексея Толстого.

По итогам работы жюри были названы победители и лауреаты в номинациях «Раскрытие темы», «Подбор сложного материала», «Лучшее прочтение произведения Л. Н. Толстого» и «Артистизм». Все чтецы получили сертификаты участников конкурса «Круг чтения». Перед объявлением результатов Ольга Матвеева провела для конкурсантов мастер-класс по сценической речи.

Четвертые «Зимние встречи в Ясной Поляне» завершились большим музыкальным концертом и исполнением гимна фестиваля. За три дня это событие посетило около 1000 человек.

— Этот год для фестиваля — предъюбилейный. Приятно видеть, что спустя четыре года он приобрел масштаб настоящего театрального праздника — как для участников, так и для публики. Можно сказать, что все причастные к этому событию стали большой дружной семьей. Надеемся, что пятый фестиваль «Зимние встречи в Ясной Поляне» привлечет еще больше театров, юных актеров, исполнителей и, главное, зрителей», — подвела итоги фестиваля директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

