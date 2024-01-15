На ГРЭС в Новомосковске температуру подачи теплоносителя доведут до нормы в течение дня

Фото пресс-службы правительства Тульской области

15 января состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварийной ситуации на Новомосковской ГРЭС.

По информации первого замгубернатора Вячеслава Федорищева, многоэтажки и соцобъекты Новомосковска перевели на резервную линию теплоснабжения. Запустили два дополнительных котла на Новомосковской ГРЭС и ЦТП №1. Также ввели в эксплуатацию резервный котел и газовую турбину. На ГРЭС температура подачи теплоносителя будет доведена до нормы в течение дня.

– Всю ночь продолжался непрерывный мониторинг температурного режима социальных учреждений. Школы, детские сады и больницы работают в штатном режиме. Приняты меры по дополнительному обогреву помещений. Проводится замер температурного режима по концевым домам на ветках отопления. Падение показателей не зафиксировано, – рассказали в пресс-службе правительства Тульской области.

В данный момент, специалисты ГРЭС выполняют подготовительные работы для проведения ремонта вышедшего из строя высоковольтного ввода выключателя трансформатора.

Штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Ситуация находится на особом контроле губернатора Алексея Дюмина.