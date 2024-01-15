В Щекинском районе безработный мужчина попался на краже коньяка

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Щекинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился директор сетевого магазина, расположенного на улице Тульской в селе Лазарево. По словам мужчины, неизвестный утащил из торгового зала бутылку коньяка.

Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный местный житель. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.