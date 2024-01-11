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Из-за ухудшения погоды тульские коммунальщики перешли на усиленный режим работы
Фото из архива Myslo

Из-за ухудшения погоды тульские коммунальщики перешли на усиленный режим работы

По поручению губернатора его первый заместитель Дмитрий Миляев провел заседание штаба по вопросам жизнеобеспечения.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Борис Шовкун сообщил, что в ближайшее время в регионе похолодает до -16 градусов. Пик похолодания наступит в ночь с 12 на 13 января – в отдельных районах температура опустится до -27. Для помощи водителям спасатели готовы развернуть на федеральных трассах шесть мобильных пунктов обогрева.

Министр ЖКХ Олег Дючков отметил, что особое внимание нужно уделить состоянию котельных, теплоснабжению домов и социальных объектов, а также своевременно реагировать на обращения жителей по вопросам подачи тепла.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что аварийные службы ресурсоснабжающих организаций работают в повышенном режиме готовности, задействованы 21 бригада и 35 единиц техники. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения людей.

Все коммунальные и дорожные службы региона переведены в усиленный режим работы, особое внимание уделяется расчистке магистральных и сельских дорог, школьных маршрутов, уборке снега на территориях школ, детсадов, медицинских и социальных учреждений.

Олегу Дючкову поручено создать на весь отопительный сезон постоянно действующий штаб для контроля за работой объектов ЖКХ. Главам администраций Дмитрий Миляев поручил ежедневно контролировать работу котельных и теплоснабжение жилых домов, усилить контроль за работой школьных автобусов. Профильные министерства будут следить за температурным режимом на социальных объектах.

Кроме того, Дмитрий Миляев призвал своевременно и доступно информировать жителей о возникающих аварийных ситуациях, ходе ремонтных работ и сроках их завершения.

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Фотограф:
сегодня, в 19:10 +1
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