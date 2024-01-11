Из-за ухудшения погоды тульские коммунальщики перешли на усиленный режим работы

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По поручению губернатора его первый заместитель Дмитрий Миляев провел заседание штаба по вопросам жизнеобеспечения.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Борис Шовкун сообщил, что в ближайшее время в регионе похолодает до -16 градусов. Пик похолодания наступит в ночь с 12 на 13 января – в отдельных районах температура опустится до -27. Для помощи водителям спасатели готовы развернуть на федеральных трассах шесть мобильных пунктов обогрева.

Министр ЖКХ Олег Дючков отметил, что особое внимание нужно уделить состоянию котельных, теплоснабжению домов и социальных объектов, а также своевременно реагировать на обращения жителей по вопросам подачи тепла.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что аварийные службы ресурсоснабжающих организаций работают в повышенном режиме готовности, задействованы 21 бригада и 35 единиц техники. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения людей.

Все коммунальные и дорожные службы региона переведены в усиленный режим работы, особое внимание уделяется расчистке магистральных и сельских дорог, школьных маршрутов, уборке снега на территориях школ, детсадов, медицинских и социальных учреждений.

Олегу Дючкову поручено создать на весь отопительный сезон постоянно действующий штаб для контроля за работой объектов ЖКХ. Главам администраций Дмитрий Миляев поручил ежедневно контролировать работу котельных и теплоснабжение жилых домов, усилить контроль за работой школьных автобусов. Профильные министерства будут следить за температурным режимом на социальных объектах.

Кроме того, Дмитрий Миляев призвал своевременно и доступно информировать жителей о возникающих аварийных ситуациях, ходе ремонтных работ и сроках их завершения.