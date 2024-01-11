Тульские депутаты предложили отправлять на СВО добровольцами судимых мигрантов и россиян

Фото пресс-службы Тульской областной Думы

Речь идет о тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести на территории РФ.

На внеочередном заседании Думы депутаты поддержали проект федерального закона, призванный скорректировать действующие положения, которые регулируют привлечение и отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации.

Законодательную инициативу Тульской областной Думы представил коллегам председатель парламента Николай Воробьев.

— Предлагается расширить категорию лиц, которые пожелают добровольно принять участие в специальной военной операции, за счет лиц, совершивших преступления после 24 июня 2023 года, в том числе и за счет иностранных граждан, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести на территории РФ. Такие изменения расширят возможности комплектования ВС РФ. Пополнение состава Вооруженных сил России гражданами указанных категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции, — сказал Николай Юрьевич.

Как сообщает пресс-служба Тульской облдумы, депутаты единогласно поддержали проект законодательной инициативы. Он будет направлен в Государственную Думу.