Тульское подразделение беспилотной авиации МЧС вошло в тройку лучших по стране

ГУ МЧС России по Тульской области

За ушедший 2023 год совершено более 1100 полетов.

Беспилотники тульских спасателей часто задействованы в разведке. Как сообщили в региональном подразделении МЧС, тульское подразделение беспилотной авиации вошло в тройку лучших по России.

За 2023 год специалисты применения беспилотных авиационных систем

совершили свыше 1100 полетов. Так, 27 раз привлекались к разведке очага пожара, 28 раз — к разведке надводной и ледовой обстановки, 51 раз — к авиационным поисковым работам, 54 раза — к разведке зоны подтопления, 278 раз — к разведке лесопожарной обстановки.