  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульское подразделение беспилотной авиации МЧС вошло в тройку лучших по стране - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульское подразделение беспилотной авиации МЧС вошло в тройку лучших по стране
ГУ МЧС России по Тульской области

Тульское подразделение беспилотной авиации МЧС вошло в тройку лучших по стране

За ушедший 2023 год совершено более 1100 полетов.

Беспилотники тульских спасателей часто задействованы в разведке. Как сообщили в региональном подразделении МЧС, тульское подразделение беспилотной авиации вошло в тройку лучших по России.

За 2023 год специалисты применения беспилотных авиационных систем
совершили свыше 1100 полетов. Так, 27 раз привлекались к разведке очага пожара, 28 раз — к разведке надводной и ледовой обстановки, 51 раз — к авиационным поисковым работам, 54 раза — к разведке зоны подтопления, 278 раз — к разведке лесопожарной обстановки.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:56 +1
Другие статьи по темам
Событие
БПЛАбеспилотники
Место
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут мужчину с дорожной сумкой и в темных очках
В Туле ищут мужчину с дорожной сумкой и в темных очках
На выставке-форуме «Россия» пройдет День Тульской области
На выставке-форуме «Россия» пройдет День Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.