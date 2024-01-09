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В Чернском районе фермеров оштрафовали за неправильно использование химикатов
Фото из архива Myslo

В Чернском районе фермеров оштрафовали за неправильно использование химикатов

Поводом для назначения административного наказания послужили результаты проверки Россельхознадзора.

Специалисты ведомства проверили работу предприятия ООО «Акира», которое находится в Чернском районе и специализируется на выращивании однолетних и многолетних культур.

Были выявлены нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами – на посевах ячменя и пшеницы общей площадью 110,6 га гербициды были применены с превышением нормы расхода препаратов, установленных действующим законодательством.

Сотрудники Россельхознадзора привлекли юрлицо к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 10 до 100 тысяч рублей. Кроме того, представителю компанию выдали предписание об устранении нарушений.

 

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