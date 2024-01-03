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Агрессивные «учителя», номера-перевертыши и нарушитель-торопыга: лауреаты номинации «Автохам года-2023»

Агрессивные «учителя», номера-перевертыши и нарушитель-торопыга: лауреаты номинации «Автохам года-2023»

А еще мы выбрали самого активного сторонника нашей традиционной рубрики.

Третье место

На третьем оказался хитрец из новости «В Туле заметили нарушителя ПДД на внедорожнике с номерами-перевертышами». Автомобилист уже получил свою «награду» из рук сотрудников ГИБДД: 

  • два материала по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть). Штраф 5 тысяч рублей, либо лишение на срок от 1 до 3 месяцев;
  • один материал по ч. 3.1. ст. 12.5 КоАП РФ (Чрезмерная тонировка). Штраф 500 рублей;
  • и еще один материал по ч.1 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Штраф 1500 рублей.

Второе место


Второе место у фигуранта материала «В Туле нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию на мосту». Водитель Nissan X-Trail решил повернуть налево через двойную сплошную, сразу через два ряда. Маневр едва не привел к массовому ДТП.

Первое место

Заслуженное первое место досталось водителю из новости «В Туле на трассе встретили смертельно опасного «учителя»». Он тоже уже получил свои «награды» от Госавтоинспекции: 

  • по ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД занять соответствующее крайнее положение перед поворотом, или разворотом). Штраф 500 рублей;
  • по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам). Штраф 1500 рублей;
  • по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой). Предупреждение или административный штраф 500 рублей;
  • по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Штраф 2 тысячи рублей.

 

Самый активный борец с автохамами

Ну и, наконец, самым активным сторонником нашей рубрики «Накажи автохама» стал Дмитрий Л., который в прошлом году прислал в редакцию 112 (сто двенадцать!) писем с нарушителями. Просим Дмитрия связаться с нами хорошо известным ему способом. На этот раз будет достаточно письма с номером его телефона, по которому мы обязательно с ним свяжемся и договоримся о месте и времени вручения приза.


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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Автор:
сегодня, в 11:02 +3
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