Туляки смогут встретить Рождество в «Октаве»

Вход на территорию кластера свободный. Прийти можно в дружеской компании или всей семьей. А также вместе с малышом.

12:00-19:00. Рождественский маркет.

15:00-16:00. Два мастер-класса по созданию рождественской звезды.



16:00–17:00. Спектакль Рождественская история «Чудо».

Интерактивная театральная зарисовка, в ходе которой мы познакомимся с главным источником Чуда. Благодаря взаимодействию зрителя и артистов сюжет сложится в единую картинку и подарит ощущение настоящего праздника.

17:00-18:00. Фотосессия с ламой и чаепитие.

Партнеры рождественской программы: Региональный фонд «Агентство развития туризма в Тульской области» и проект «Сделано в Тульской области».