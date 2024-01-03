Туляки смогут встретить Рождество в «Октаве»

6 января «Октава» приглашает встретить Рождество необычным и креативным образом.
Вход на территорию кластера свободный. Прийти можно в дружеской компании или всей семьей. А также вместе с малышом.
Программа
12:00-19:00. Рождественский маркет.
15:00-16:00. Два мастер-класса по созданию рождественской звезды.
16:00–17:00. Спектакль Рождественская история «Чудо».
Интерактивная театральная зарисовка, в ходе которой мы познакомимся с главным источником Чуда. Благодаря взаимодействию зрителя и артистов сюжет сложится в единую картинку и подарит ощущение настоящего праздника.
17:00-18:00. Фотосессия с ламой и чаепитие.
Партнеры рождественской программы: Региональный фонд «Агентство развития туризма в Тульской области» и проект «Сделано в Тульской области».