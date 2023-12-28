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  4. Жителя Кимовска оштрафовали за запуск дрона на 3 тысячи рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Жителя Кимовска оштрафовали за запуск дрона на 3 тысячи рублей
Фото Алексея Пирязева

Жителя Кимовска оштрафовали за запуск дрона на 3 тысячи рублей

Он поднял коптер в микрорайоне Строитель.

Кимовский райсуд рассмотрел материал об административном правонарушении гражданина Винтилова. 
 
Суд установил: 17 ноября туляк, находясь в микрорайоне Строитель города Кимовска, поднял в воздух дрон, не имея договора с региональными органами.

— Он не выполнил правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Тульской области в период применения вооруженной силы против территориальной целостности РФ, — сказано в пресс-релизе райсуда.

Постановлением от 27 декабря Винтилов признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3 тыс. рублей. 
 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

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Фотограф:
сегодня, в 09:23 −2
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