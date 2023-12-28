Жителя Кимовска оштрафовали за запуск дрона на 3 тысячи рублей

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Кимовский райсуд рассмотрел материал об административном правонарушении гражданина Винтилова.



Суд установил: 17 ноября туляк, находясь в микрорайоне Строитель города Кимовска, поднял в воздух дрон, не имея договора с региональными органами.

— Он не выполнил правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Тульской области в период применения вооруженной силы против территориальной целостности РФ, — сказано в пресс-релизе райсуда.

Постановлением от 27 декабря Винтилов признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3 тыс. рублей.



Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.