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На ул. Пузакова угнанная «четверка» врезалась в припаркованный Chevrolet
Фото https://t.me/compas_71

На ул. Пузакова угнанная «четверка» врезалась в припаркованный Chevrolet

Водитель скрылся.

Вечером 26 декабря на улице Пузакова в Туле произошло столкновение двух транспортных средств: «четверка» влетела в припаркованный Chevrolet.

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Водитель ВАЗа покинул место происшествия. Как впоследствии выяснилось, «четверка», скорее всего, была угнана. Судя по фото с места событий, ее заводили с помощью вырванных проводов. 

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Сейчас историю разбирают в отделе полиции «Зареченский».

Как сообщили в УМВД по Тульской области, официальных данных о том, что это угон, нет. По факту этого ДТП проводится проверка.

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