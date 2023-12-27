На ул. Пузакова угнанная «четверка» врезалась в припаркованный Chevrolet

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Вечером 26 декабря на улице Пузакова в Туле произошло столкновение двух транспортных средств: «четверка» влетела в припаркованный Chevrolet.

Водитель ВАЗа покинул место происшествия. Как впоследствии выяснилось, «четверка», скорее всего, была угнана. Судя по фото с места событий, ее заводили с помощью вырванных проводов.

Сейчас историю разбирают в отделе полиции «Зареченский».

Как сообщили в УМВД по Тульской области, официальных данных о том, что это угон, нет. По факту этого ДТП проводится проверка.