Министр спорта РФ вручил туляку золотой знак отличия комплекса ГТО

Фото с сайта минспорта Тульской области.

26 декабря в Министерстве спорта РФ прошло торжественное вручение золотых знаком ВФСК «Готов к труду и обороне».

Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил представителя Тульской области майора 106 воздушно-десантной дивизии, помощника командира дивизии по физической подготовке, участника СВО Дмитрия Боровика. Ему вручен золотой знак Х ступени комплекса ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».