Прокуратура нашла нарушения в венёвском приюте для бездомных собак

Фото Андрея Варенкова

Тульская природоохранная прокуратура инициировала проверку в приюте для животных, расположенном в деревне Настасьино Веневского района. Помимо надзорных органов, в рейде участвовали специалисты комитета ветеринарии по Тульской области, сотрудники МЧС.

В результате проверки установлено, что держатель приюта ИП Стариков допустил многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными и охране окружающей среды. Так, в операционном стационаре нет воды, канализации, отопления, наружного и внутреннего освещения и вентиляции. Не оборудовано помещение для хранения лекарств, на входе нет дезковрика, изолированных клеток и отсеков для содержания животных после операций, административно-хозяйственной зоны с сооружениями для хранения инвентаря и кормов.

Кроме того, найдены нарушения по противопожарной безопасности. Отопительная печь, расположенная в здании крематория для животных, эксплуатировалась без противопожарных разделок, без предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала. С заявкой о постановке на учет крематория как объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, ИП Стариков также не обращался.

— По фактам выявленных нарушений прокуратура в отношении предпринимателя возбудила дела об административных нарушениях по ст. 8.54, 20.4, 8.46 КоАП РФ, а также направила исковое заявление в Веневский районный суд Тульской области об обязании ИП Старикова В.В. привести эксплуатирующийся приют и крематорий в соответствие с требованиями федерального законодательства. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

По информации надзорных органов, предприниматель начал ремонт в стационаре, утеплил клетки. Эксплуатация крематория приостановлена до устранения требований пожарной безопасности и экологического законодательства, на время ремонта оборудовано дополнительное помещение для операций. Природоохранная прокуратура контролирует устранение нарушений.

Напомним, ранее туляки неоднократно жаловались на нарушения содержания животных в данном приюте. Редакция Myslo выезжала на место и беседовала с владельцем веневского приюта.

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