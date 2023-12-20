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На птицефабрике в Тульской области погиб рабочий: перед судом предстанет зоотехник

На птицефабрике в Тульской области погиб рабочий: перед судом предстанет зоотехник

Уголовное дело направлено в суд.

В Богородицке 41-летняя жительница поселка Волово обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что 3 июля 45-летний оператор птицефабрики получил удар регулировочным ключом в область головы. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, мужчина умер через несколько дней.

В ходе расследования уголовного дела достоверно установлена причастность местной жительницы, работающей на предприятии в должности зоотехника. Обвиняемая, являясь лицом, на которое возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда, будучи достоверно осведомленной о том, что безопасная и правильная эксплуатация ленточного конвейера невозможна в связи с отсутствием необходимой документации, допустила потерпевшего к работе на указанном оборудовании.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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