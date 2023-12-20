В Школе креативных индустрий открылась новая мастерская моды и дизайна «Мастрота»

«Мастрота» (это слово по-древнерусски «мастерство») — новая студия, объединившая дизайн и текстиль. Двухгодичная программа обучения включает в себя традиционные ремёсла региона, основы народной культуры и изобразительного искусства. Студия расположилась во вновь возведенном модуле на ул. 9 Мая, 1, оборудованном с учетом современных требований к учебным технологиям и выставочным пространствам.

В новой же студии «Мастрота» ребята изучают технологию моделирования одежды на примере коллекции «Филимон» в стиле филимоновской игрушки. А в дальнейшем — планируют расширять и демонстрировать эту коллекцию на различных конкурсах и показах. Премьерный показ состоится 27 декабря — в День Тульской области на выставке «Россия».

Напомним, Тульская область стала одним из 32 регионов России, где открылись Школы креативных индустрий. В ШКИ школьники получают дополнительное образование по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологий VR и AR, анимация и 3D-графика.В мастерской дети работают с 3D-принтером, 3D-сканером и термопрессом для переноса изображений на ткань.