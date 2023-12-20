  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Школе креативных индустрий открылась новая мастерская моды и дизайна «Мастрота» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Школе креативных индустрий открылась новая мастерская моды и дизайна «Мастрота»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Школе креативных индустрий открылась новая мастерская моды и дизайна «Мастрота»

В новой студии «Мастрота», объединившей дизайн и текстиль, будут обучать традиционным ремеслам и основам народной культуры.

«Мастрота» (это слово по-древнерусски «мастерство») — новая студия, объединившая дизайн и текстиль. Двухгодичная программа обучения включает в себя традиционные ремёсла региона, основы народной культуры и изобразительного искусства. Студия расположилась во вновь возведенном модуле на ул. 9 Мая, 1, оборудованном с учетом современных требований к учебным технологиям и выставочным пространствам. 

В новой же студии «Мастрота» ребята изучают технологию моделирования одежды на примере коллекции «Филимон» в стиле филимоновской игрушки. А в дальнейшем — планируют расширять и демонстрировать эту коллекцию на различных конкурсах и показах. Премьерный показ состоится 27 декабря — в День Тульской области на выставке «Россия».

 

Напомним, Тульская область стала одним из 32 регионов России, где открылись Школы креативных индустрий. В ШКИ школьники получают дополнительное образование по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологий VR и AR, анимация и 3D-графика.В мастерской дети работают с 3D-принтером, 3D-сканером и термопрессом для переноса изображений на ткань.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:15 0
Другие статьи по темам
Событие
студияМастрота
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Собянин: Московское метро продлят до Тулы, Калуги и Твери
Собянин: Московское метро продлят до Тулы, Калуги и Твери
На птицефабрике в Тульской области погиб рабочий: перед судом предстанет зоотехник
На птицефабрике в Тульской области погиб рабочий: перед судом предстанет зоотехник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.