Инфляция в Тульской области: повышенный спрос и нехватка кадров взвинтили цены на яйца, свинину и мясо кур

Годовая инфляция в Тульской области в ноябре 2023 года составила 7,9%.

Годовая инфляция в Тульской области в ноябре 2023 года повысилась и составила 7,93% после 6,91% в октябре. Среди причин ускорения — ослабление рубля, рост затрат производителей и высокий потребительский спрос.

Из-за недостатка рабочей силы у сельхозпроизводителей выросли издержки на оплату труда. В текущих условиях высокой конкуренции за кадры компании вынуждены повышать зарплату для удержания работников. Также сказались последствия неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах — поставщиках.

Эти факторы в совокупности привели к повышению темпов прироста цен на свинину, мясо кур и яйца.

Ослабление национальной валюты повлияло на динамику цен на бананы. Плохие погодные условия спровоцировали подорожание яблок и винограда. Ускорился рост цен на новые отечественные автомобили на фоне активного спроса со стороны покупателей. Этому также способствовало удорожание комплектующих и возросшие логистические расходы.

«Основной фактор ускорения инфляции — это высокий потребительский спрос, который позволяет производителям быстрее поднимать цены, компенсируя рост издержек. Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями граждан и бизнеса, — отметила Юнэсса Васина, управляющий тульским отделением Банка России. — Чтобы удержать инфляцию, регулятор повысил ключевую ставку 15 декабря 2023 года до 16% годовых. Это даст возможность населению перестроить модель своего потребительского поведения на более сберегательную благодаря привлекательным ставкам по вкладам».

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7,0 — 7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 — 4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.