Массовая авария на трассе М4 в Тульской области спровоцировала 10-километровую пробку

Авария случилась в ночь на 15 декабря неподалеку от Ефремова. Из-за массового ДТП, в котором одна из фур перегородила дорогу, па трассе образовалась многокилометровая пробка. Люди стояли в ней несколько часов.
Видео SHOT.
Авария произошла на 231-м км федеральной трассы «Дон». Из-за погодных условий столкнулись 14 автомобилей. Пострадавших нет.
Авария случилась в ночь на 15 декабря неподалеку от Ефремова. Из-за массового ДТП, в котором одна из фур перегородила дорогу, па трассе образовалась многокилометровая пробка. Люди стояли в ней несколько часов.
Видео SHOT.
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