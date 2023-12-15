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Массовая авария на трассе М4 в Тульской области спровоцировала 10-километровую пробку

Массовая авария на трассе М4 в Тульской области спровоцировала 10-километровую пробку

Авария произошла на 231-м км федеральной трассы «Дон». Из-за погодных условий столкнулись 14 автомобилей. Пострадавших нет.

Авария случилась в ночь на 15 декабря неподалеку от Ефремова. Из-за массового ДТП, в котором одна из фур перегородила дорогу, па трассе образовалась многокилометровая пробка. Люди стояли в ней несколько часов.

Видео SHOT.

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