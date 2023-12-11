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По словам обратившихся к нам туляков, на них «тестировали» относительно новую вариацию мошенничества:

— Звонят и представляются сотрудниками различных банков. Говорят, мол, у вас трудовой стаж больше 30 лет, примите поздравления — полагается прибавка от президента для вас. Якобы на открытом новом счёте скопилось уже около 40 000 рублей: по 5 500 в месяц полагается или около того. Чтобы забрать эти деньги, мне надо только продиктовать пин-код от своей карты, чтобы они «переместили» накопленные деньги прямо на мой счёт. Слава Богу, новости читаем, знаем, откуда ветер дует. А кто-то ведь может поверить мошенникам и лишиться своих кровных!

Отметим, за прошедшие выходные у шести граждан в возрасте от 41 до 86 лет, мошенниками были похищены 3 миллиона 978 тысяч 474 рубля. Несмотря на информированность о фактах и способах мошенничеств, туляки сами передают деньги преступникам.

— Полиция Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть! , — напомнили в пресс-службе областного УМВД.