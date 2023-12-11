  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляки стали призерами первенства России по картину  - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки стали призерами первенства России по картингу 

Туляки стали призерами первенства России по картингу 

8 декабря в Сочи состоялась церемония торжественного награждения победителей и призеров первенства и чемпионата России.

По итогам спортивного года вице-чемпионом командного зачета стала тульская команда Karting Tula Racing Team.

Столь высокая награда Российской автомобильной федерации впервые завоевана спортсменами из Тульской области. В 2021 году команда становилась бронзовым призером Всероссийских картинговых соревнований.

Серебряный Кубок вручен председателем комитета РАФ по картингу Алексеем Моисеевым тульским пилотам: Егору Талдыкину (кандидат в мастера спорта), Андрею Лосю (кандидат в мастера спорта) и Михаилу Шалашникову (1-й взрослый разряд).

Тренером команды является Михаил Кузнеченко.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:50 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Туласпорткартингпризерыпервенствонаградамедаликубок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле психопат убил школьницу и спрятал труп в овраге: мужчину направили на принудительное лечение
В Туле психопат убил школьницу и спрятал труп в овраге: мужчину направили на принудительное лечение
«Вам прибавка от президента — продиктуйте пин-код»: мошенники продолжают обзванивать тульских пенсионеров
«Вам прибавка от президента — продиктуйте пин-код»: мошенники продолжают обзванивать тульских пенсионеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.