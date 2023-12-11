Туляки стали призерами первенства России по картингу 

8 декабря в Сочи состоялась церемония торжественного награждения победителей и призеров первенства и чемпионата России.

По итогам спортивного года вице-чемпионом командного зачета стала тульская команда Karting Tula Racing Team.

Столь высокая награда Российской автомобильной федерации впервые завоевана спортсменами из Тульской области. В 2021 году команда становилась бронзовым призером Всероссийских картинговых соревнований.

Серебряный Кубок вручен председателем комитета РАФ по картингу Алексеем Моисеевым тульским пилотам: Егору Талдыкину (кандидат в мастера спорта), Андрею Лосю (кандидат в мастера спорта) и Михаилу Шалашникову (1-й взрослый разряд).

Тренером команды является Михаил Кузнеченко.