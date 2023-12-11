Егор прислал в нашу традиционную рубрику запись, которую снял в районе пересечения Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена в Туле. На кадрах видно, как водитель маршрутки почему-то не дождался разрешающего сигнала светофора.
В Туле водитель маршрутки не устоял перед красным на светофоре
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