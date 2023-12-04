Стартовало голосование за лучших тульских спортсменов 2023 года

Проголосовать можно до 5 декабря.

В Туле стартовало голосование «Спортсмен года-2023». Номинации такие:

«Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»,

Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта»,

«Лучший тренер-преподаватель по олимпийским видам спорта»,

«Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»,

«Лучшая спортсменка по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»,

«Лучший тренер-преподаватель по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»,

«Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями»,

«Преодоление — лучшая спортсменка с ограниченными физическими возможностями»,

«Лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями»,

«Лучшая спортивная команда в игровых видах спорта»,

«Лучший тренер-преподаватель спортивной команды в игровых видах спорта»,

«Лучшая спортивная команда»,

«Лучший тренер-преподаватель спортивной команды,

«За верность, преданность и долголетие».

В конкурсе примут участие спортсмены и тренеры-преподаватели спортивных организаций областной столицы.

Онлайн-голосование проходит с 1 по 5 декабря в группе управления физической культуры и спорта Тулы ВКонтакте. Каждый желающий сможет выбрать победителя и лауреатов в каждой из номинаций.

Решение по определению победителей и лауреатов по завершению голосования принимает конкурсная комиссия с учетом итогов голосования.

Торжественное вручение премии «Спортсмен года — 2023» состоится 15 декабря 2023 года.