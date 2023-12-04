Стартовало голосование за лучших тульских спортсменов 2023 года

В Туле стартовало голосование «Спортсмен года-2023». Номинации такие:
- «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»,
- Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта»,
- «Лучший тренер-преподаватель по олимпийским видам спорта»,
- «Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»,
- «Лучшая спортсменка по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»,
- «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»,
- «Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями»,
- «Преодоление — лучшая спортсменка с ограниченными физическими возможностями»,
- «Лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями»,
- «Лучшая спортивная команда в игровых видах спорта»,
- «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды в игровых видах спорта»,
- «Лучшая спортивная команда»,
- «Лучший тренер-преподаватель спортивной команды,
- «За верность, преданность и долголетие».
В конкурсе примут участие спортсмены и тренеры-преподаватели спортивных организаций областной столицы.
Онлайн-голосование проходит с 1 по 5 декабря в группе управления физической культуры и спорта Тулы ВКонтакте. Каждый желающий сможет выбрать победителя и лауреатов в каждой из номинаций.
Решение по определению победителей и лауреатов по завершению голосования принимает конкурсная комиссия с учетом итогов голосования.
Торжественное вручение премии «Спортсмен года — 2023» состоится 15 декабря 2023 года.