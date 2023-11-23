Тульские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники регионального ГУ МЧС напоминают: трогать и перемещать такие находки смертельно опасно!

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности: