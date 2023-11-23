Тульские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ

Группа выполнения специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» обезвредила 4 артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в черте города.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.