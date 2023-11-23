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Тульские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели обезвредили 4 снаряда времён ВОВ

Сотрудники регионального ГУ МЧС напоминают: трогать и перемещать такие находки смертельно опасно!

Группа выполнения специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» обезвредила 4 артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в черте города. 

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности: 

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112. 

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