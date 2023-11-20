Алексей Дюмин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор пожелал ему доброго здоровья и крепости сил.

20 ноября Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 77 лет. С днем рождения его поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

— Вы всецело посвятили себя служению Отечеству и Русской Православной Церкви, снискав глубочайшее уважение верующих своей мудростью, силой духа и доброжелательностью. Своей неустанной деятельностью Вы способствуете утверждению в нашем обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей, развитию межрелигиозного диалога, просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, — приводит текст поздравительного адреса пресс-служба правительства области.



Глава региона пожелал патриарху доброго здоровья, крепости сил и благоденствия.