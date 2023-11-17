Прокуратура подала иск в суд на снос незаконной стройки в Щекино

Фото из видеосюжета "ГТРК Тула"

Надзорные органы проверили стройку на улице Энергетиков в Щекино.

Установлено, что право собственности на земельный участок, на котором ведется строительство автомойки, зарегистрировано с нарушениями земельного законодательства. Из-за этого орган местного самоуправления лишен возможности распоряжаться спорным земельным участком.

— По результатам проверки прокурор города подал в суд исковое заявление о признании результатов межевания земельного участка по ул. Энергетиков недействительными, снятии его границ с кадастрового учета, сносе расположенных на спорных землях объектов. В настоящее время иск находится на рассмотрении, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.