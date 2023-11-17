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Тулячка родила на шестом месяце беременности
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулячка родила на шестом месяце беременности

Малышка при рождении весила всего 600 граммов.

В Тульской области ежегодно рождается более 500 недоношенных детей. В областном перинатальном центре таких малышей выхаживают в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В этом году 443 ребенка появились на свет раньше срока. Самая маленькая девочка родилась на 24-й неделе и весила при рождении 600 граммов.

— Когда происходят преждевременные роды, новорожденному нужна особая помощь. В перинатальном центре есть необходимое для выхаживания таких малышей высокотехнологичное оборудование. Созданы комфортные условия для совместного пребывания матери и ребенка. Это позволяет наладить грудное вскармливание, дать маме все необходимые знания об особенностях ее ребенка и о том, какой конкретно уход нужен именно ему, — сказал главный врач центра Сергей Рыбников.

Дети, которые появились на свет раньше срока, нуждаются в особой заботе, поэтому процесс оказания им медицинской помощи зовётся не лечением, а выхаживанием. В отделениях центра созданы комфортные для ребенка условия, позволяющие минимизировать возникновение дополнительного стресса у новорожденного. Это открытые реанимационные системы и кувезы, мониторы для слежения за состоянием малыша, специальные приборы для подачи питания, кислорода, медицинских препаратов, проведения искусственной вентиляции всех видов. В реанимационном зале оборудованы современные места для интенсивной терапии.

За здоровье крошечных пациентов борются ведущие специалисты — акушеры, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и педиатры.

После выписки новорожденные, которые родились раньше срока, наблюдаются у специалистов отделения катамнеза, которое работает в областном перинатальном центре. Такое отделение в нашем регионе открылось впервые в 2022 году. Врачи неврологи, ортопеды, педиатры проводят динамическое наблюдение за детьми с рождения до 3 лет. Со дня открытия отделения медицинскую помощь и консультации специалистов здесь получили 617 малышей.

 

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сегодня, в 11:32 +1
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